Chiara Ferragni in montagna: quanto costa l'hotel da sogno

Chiara Ferragni ha deciso di concedersi un weekend in montagna all’insegna del relax e della famiglia.

L’hotel da fiaba in cui l’influencer ha deciso di alloggiare sarebbe dotato di tutti i comfort e il suo costo sarebbe a dir poco da capogiro.

Chiara Ferragni: l’hotel in montagna

In vista delle festività natalizie Chiara Ferragni ha deciso di concedersi alcuni giorni di vacanza in montagna e lei stessa ha mostrato la lussuosa struttura in un cui ha deciso di alloggiare. Si tratta del Badrutt’s Palace Hotel, uno degli alberghi di lusso più famosi di St.

Moritz. Una notte nel lussuoso hotel nel cuore di St. Moritz costa dai circa 1.5000 euro a notte per una camera fino anche ai 8.900 euro a notte della suite St.Moritz o anche i 21.000 euro della penthouse nella Torre dell’albergo.

Non è dato sapere in quale stanza abbiano deciso di alloggiare Chiara Ferragni, Fedez e i loro bambini, quel che è certo è che sui social l’influencer non ha perso occasione per condividere alcune foto della vista mozzafiato di cui si gode dall’hotel.

Le novità in casa Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez sembrano aver ritrovato la serenità dopo le difficoltà vissute nell’ultimo anno dopo che il rapper ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas.

Oggi lui e Chiara Ferragni sono tornati a godersi il loro tempo libero insieme ai figli e molto presto i due si trasferiranno in una nuova casa a Milano CityLife, che i fan sono impazienti di vedere.