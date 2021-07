Chiara Ferragni in Puglia, la polemica sul viaggio: “Vergognati, fai schifo!”

Atterrata da pochi giorni in Puglia, Chiara Ferragni ha scatenato una nuova polemica sui social: ecco cosa è successo nel dettaglio

Sappiamo bene quanto Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e webstar di grande successo in tutto il mondo, sia spesso soggetta alle chiacchiere e alle polemiche. Proprio nelle ultime ore, la popolarissima influencer cremonese è stata duramente attaccata sui social a causa di alcuni recenti scatti postati sui suoi account mentre era in volo per la Puglia.

Chiara Ferragni: nuove amare critiche sui social

Già in passato Chiara Ferragni ha ricevuto critiche per l’ostentazione del lusso. Così, anche stavolta, la moglie di Fedez è tornata al centro delle polemiche proprio per l’esagerazione mostrata online.

Come si può notare dai suoi ultimi contenuti pubblicati su Instagram, i Ferragnez sono volati nell’incantevole regione salentina con un potente jet privato.

Proprio da qui sono nate le forti accuse e la grossa polemica da parte del popolare del web. Ecco dunque alcune delle critiche più esplicative che non hanno risparmiato la blogger lombarda:

NEL 2021 NON È PIÙ ACCETTABILE PRENDERE UN JET PRIVATO PER ANDARE IN PUGLIA, IN P U G L I A MA VI RENDETE CONTO DELL’IMPATTO CLIMATICO DI UNA SCELTA DEL GENERE? SONO BASITA pic.twitter.com/ZfuaoO9w0M — picl picl (@essereessere) July 23, 2021