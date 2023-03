Chiara Ferragni in Sudafrica, look minimal con jeans e T-shirt: l’inconveniente durante il viaggio

Chiara Ferragni in Sudafrica, look minimal con jeans e T-shirt: l’inconveni...

Piccolo inconveniente per Chiara Ferragni in occasione del suo viaggio in Sudafrica: cosa è successo alla nota influencer?

Chiara Ferragni è volta in Sudafrica per un viaggio di lavoro: per un giorno intero, si è mostrata sui social indossando sempre lo stesso outfit composto da jeans, canotta e felpa. Perché l’influencer non si è mai cambiata dopo l’atterraggio?

Chiara Ferragni in Sudafrica, look minimal con jeans e T-shirt

È un momento particolarmente intenso da un punto di vista lavorativo per Chiara Ferragni che, com’è solita fare, documenta costantemente il tutto sui social. Sui suoi account, infatti, l’influencer ha abituato i fan a condividere con loro le sue giornate in ufficio ma anche le reunion post- sanremesi con Amedeus e la moglie Giovanna Civitillo. Proprio per lavoro, la Ferragni è partita per il Sudafrica con un gruppo di amici e colleghi. Su Instagram, ha spiegato che il viaggio era stato programmato nel 2020 ma aveva dovuto annullarlo per la pandemia.

A distanza di tre anni, infine, l’ex co-conduttrice di Sanremo è riuscita a realizzare il sogno di fare un safari in un parco naturalistico. Scatti e clip dell’esperienza sono stati postati tra le sue Instagram Stories. La magia dell’esperienza, tuttavia, è stata turbata da un piccolo inconveniente che si è palesato poco dopo l’atterraggio.

L’inconveniente durante il viaggio

Per tutta la giornata, la Ferragni si è mostrata sempre con lo stesso outfit. L’influencer ha optato per uno stile minimal indossando un paio di jeans Levi’s leggermente oversize a vita bassa, canotta crop total white e felpa grigia con cappuccio. Solo in serata ha cambiato la canotta con una T-shirt grigia, comunque corta in modo da lasciare scoperto l’ombelico.

A completare il look essenziale, i gioielli della Chiara Ferragni collection, anfibi in pelle nera e capelli sciolti e leggermente ondulati.

L’assenza di minidress o outfit in tema con il safari è stata, però, spiegata dalla stessa influencer. Sui social, infatti, la Ferragni ha raccontato che le sue valigie sono state smarrite e, per questo motivo, si è dovuta accontentare dei pochi accessori e indumenti che aveva riposto nel bagaglio a mano.