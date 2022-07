Chiara Ferragni in topless su Instagram per promuovere la campagna: “Free the nipple”

Durante la vacanza in Grecia con gli amici, la Ferragni si è mostrata in topless, suscitando l'interesse dei suoi followers.

Su Instagram è da da tempo che si sta diffondendo la campagna “Free the nipples”=“Libera i capezzoli”: si tratta di un movimento contro la censura del capezzolo femminile ed il conseguenziale abbattimento delle disuguaglianze di genere.

Chiara Ferragni in topless per promuovere la campagna “Free the nipples”

Molte celebrità si sono impegnate a postare delle foto per sostenere la campagna e dopo Aurora Ramazzotti e Giorgia Soleri, per fare solo degli esempi, a loro si aggiunge pure Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e il suo stile libero

Si sa che la moglie di Fedez ama stupire i suoi followers attraverso foto stravaganti con le quali però le piace mettere in luce il suo corpo. Proprio per questo motivo, non c’è da stupirsi se Chiara ha voluto sostenere un movimento libero come lo è quello della campagna “Free the nipples”.

Certo, c’è da dire che l’imprenditrice digitale stava facendo discutere da un pò per le sue foto provocanti e senza veli, che infiammano ogni volta i social e gli animi dei suoi fans.

La foto mentre è in vacanza in Grecia

E così anche in questo caso, Chiara Ferragni si mostra a bordo di uno yatch in topless con i capezzoli che vengono coperti da due cuoricini bianchi per evitare la censura di Instagram.

Ovviamente sono stati molti gli utenti che sotto al post hanno dato il loro sostegno per la liberalizzazione dei capezzoli femminili su Instagram.