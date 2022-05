Chiara Ferragni in total white, il look divide i fan: “Ma sei sempre nuda?”

Chiara Ferragni in total white, il look divide i fan: qualcuno la apprezza, ma tanti altri la ritengono volgare.

Chiara Ferragni ha stupito i suoi tantissimi fan Instagram con un lool total white davvero d’effetto. Un mini dress aderentissimo, con parti del corpo lasciate in bella vista e un paio di stivali con tacco vertiginoso. L’outfit divide i follower.

Chiara Ferragni in total white: il look

Un look speciale, quello indossato da Chiara Ferragni per festeggiare il suo compleanno in Sicilia. Nella bellissima cornice del Rocco Forte Hotel di Villa Igiea a Palermo, la moglie di Fedez non poteva di certo presentarsi in tuta. Per l’occasione, ha scelto di sfoggiare un outfit total white, rigorosamente griffato.

Marca del look di Chiara Ferragni

Un mini dress bianco, a collo alto, con la schiena e i fianchi scoperti.

Il seno, almeno per una visione frontale, è del tutto coperto, mentre lateralmente si scorge un po’. A completare il tutto, Chiara ha indossato un bel paio di stivali, anch’essi rigorosamente bianchi, con tacco vertiginoso, ma largo. L’abito è firmato Mônot, mentre gli stivali sono di Giuseppe Zanotti.

Il look divide i fan

Come accade sempre quando si parla di Chiara Ferragni, il look total white ha diviso i fan.

Mentre alcuni hanno apprezzato l’audacia dell’imprenditrice, altri l’hanno aspramente criticata. Tra i commenti si legge: “Mamma mia, che volgare. Per carità” oppure “Ma sei sempre nuda? A volte sono confusa… non so se sto seguendo un’influencer o una pornostar di bassa lega…” o ancora “Sei bella anche con molto meno! Non ti dona un abbigliamento così volgare“.