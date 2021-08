Chiara Ferragni incinta del terzo figlio? Fan impazziti dopo lo scatto bollente in Sardegna

Insieme formano una delle coppie più amate: Chiara Ferragni e Fedez si godono le vacanze in Sardegna e i fan si chiedono se lei sia già in dolce attesa.

Continuano le vacanze dei vip più seguiti d’Italia: Chiara Ferragni e Fedez si rilassano in Sardegna insieme al piccolo Leone e alla loro Vittoria. Tra loro non manca la passione e l’amore procede a gonfie vele: i fan sperano che Chiara Ferragni sia di nuovo incinta e pronta a regalare un altro fratellino (o sorellina) ai due figli.

Chiara Ferragni incinta? Le foto che fanno impazzire i fan

Lei è la regina di Instagram, lui regala hit indimenticabili nello scenario musicale nostrano. Insieme formano una delle coppie più amate d’Italia, finendo spesso sulle prime pagine dei settimanali di cronaca rosa. Anche in estate non mancano le voci su di loro.

Mentre si gode le vacanze in compagnia del marito e dei suoi amati bambini, i follower ammirano le foto che condivide su Instagram e non mancano i pettegolezzi sul loro conto.

La Ferragni è solita condividere con i fan alcuni scatti delle sue giornate e dei momenti trascorsi insieme ai suoi bambini. Ad aver alimentato le voci sono le ultime foto (bollenti) pubblicate sui social: la passione tra Chiara e Fedez sembra alle stelle.

Chiara Ferragni incinta? Scatto bollente in Sardegna

Hanno coronato il loro amoro con l’arrivo di Leone, poi la loro felicità è raddoppiata grazie alla piccola Vittoria. Tutti insieme si godono l’estate in Sardegna.

Dopo aver condivido uno scatto che la immortala in acqua abbracciata al marito, una posa sensuale e romantica al contempo, i follower sono impazziti e il profilo Instagram di Chiara Ferragni è stato preso d’assalto dai commenti. I fan più affezionati ci sperano e scrivono: “Vai col terzo bebè”.

Da Porto Cervo alla Maddalena, la famiglia più social e chiacchierata condivide quotidianamente cartoline estive sui propri profili Instagram.

L’imprenditrice digitale è in acqua, avvinghiata al rapper, si baciano e la loro sintonia è evidente. I follower dei Ferragnez sperano che sia un’estate bollente e che presto possa arrivare un altro bambino in casa Ferragni-Lucia.

Tra i follower c’è chi scrive: “Partiti in 4 tornano in 5”, “È in arrivo il terzo bebè, me lo sento”. E ancora: “Qua scatta la tripletta”. Poi qualcuno chiede: “Fate il terzo?”. Per ora nessuna risposta da parte dei due vip, dai quali i fan si aspettano una conferma o una smentita.