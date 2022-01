Chiara Ferragni infiamma i social: a Parigi senza intimo

Chiara Ferragni ha infiammato i social mostrandosi con un look da capogiro - e senza lingerie - a Parigi.

Attraverso i socail Chiara Ferragni si è mostrata con un total look firmato Schiaparelli (di cui è andata a seguire l’ultima sfilata a Parigi) e senza biancheria intima: l’influencer ha infatti indossato un ampio cappotto bianco e, per renderlo ancora più intrigante, ha preferito sfoggiare le calze a rete senza biancheria intima.

La sua foto ha subìto fatto il pieno di like e in tanti tra i suoi fan sono rimasti a bocca aperta.

Chiara Ferragni a Parigi

L’influencer è partita per Parigi in compagnia delle sue amiche influencer e del suo team, mentre il marito Fedez è rimasto a Milano con i loro bambini. Molto presto l’influencer farà ritorno a casa e, via social, ha lasciato intendere più volte di provare già nostalgia della sua famiglia.

Chiara Ferragni e Fedez: la vita privata

Negli ultimi tempi sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti una presunta crisi tra l’influencer e suo marito Fedez, ma nessuno dei due ha mai confermato le indiscrezioni in circolazione. Molto presto la coppia traslocherà in una nuova casa (sempre nel quartiere di City Life a Milano) che avrebbero opzionato con tutti i comfort. La famiglia aveva esigenza di una casa più grande con l’arrivo della piccola Vittoria (nata il 23 marzo scorso).

Chiara Ferragni lo ha annunciato ai fan via social senza nascondere la sua emozione per il nuovo appartamento che lei e Fedez hanno acquistato insieme.

“Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme famigliare, qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto”, ha dichiarato l’influencer.