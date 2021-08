Chiara Ferragni, l’addio a tata Rosalba: non sarà più lei ad occuparsi di Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez hanno scritto un tenero messaggio d'addio per la tata dei loro bambini.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno postato sui social una foto della loro “nanny” Rosalba, che si è occupata dei loro due figli piccoli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez: l’addio a Rosalba

Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno dedicato due teneri messaggi alla tata Rosalba, diventata una presenza fissa in casa loro da quando ha iniziato a occuparsi dei due figli piccoli della coppia, Leone e Vittoria.

“Ti vogliamo bene Rosalba”, ha scritto Chiara Ferragni postando un suo scatto in compagnia della tata e dei suoi due bambini. Al suo messaggio si è unita la madre, Marina Di Guardo, che via social ha aggiunto: “Una persona meravigliosa e super competente. Ci mancherai tantissimo Rosalba”. Non è chiaro quando la tata avesse iniziato a prestare servizio per la dua famosa coppia di vip, quel che è certo è che Chiara Ferragni l’avesse “presentata” ai suoi fan pochi mesi fa, all’indomani della nascita di sua figlia Vittoria.

Chiara Ferragni: i due figli

La piccola Vittoria Lucia Ferragni è nata lo scorso 23 marzo. Il fratello Leone invece era nato a Los Angeles il 19 marzo 2018. La famosa influencer aveva annunciato che avrebbe ripreso a svolgere i suoi impegni di lavoro 2 mesi dopo la nascita della figlia e forse anche per questo lei e Fedez hanno deciso di rivolgersi ad una persona qualificata che potesse aiutarli a svolgere i loro compiti insieme ai bambini.

I due vip sono molto presenti nella vita dei loro figli, spesso presenti nei loro scatti via social.

Chiara Ferragni: la vita privata

Chiara Ferragni e Fedez sono convolati a nozze nel 2018 dopo una proposta di matrimonio da sogno all’Arena di Verona. Il primo figlio della coppia è nato a Los Angeles, dove i due hanno deciso di attendere il parto in modo da permettergli da avere da subito la doppia cittadinanza.

Dopo la nascita di Leone negli States la coppia si è spostata a Milano, dove presto acquisteranno un prestigioso appartamento nel quartiere di City Life (al momento la coppia è in affitto in un altro lussuoso appartamento che, con l’arrivo della piccola Vittoria, risulta troppo piccolo per loro). A Milano risiedono anche le sorelle di Chiara Ferragni e i genitori di Fedez.