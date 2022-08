Chiara Ferragni ha svelato i retroscena sugli inizi della sua storia d'amore con Fedez.

Chiara Ferragni ha svelato per la prima volta alcuni retroscena della sua storia d’amore con Fedez e ha rivelato perché, durante i loro primi incontri, non avrebbero potuto sfiorarsi.

Chiara Ferragni: gli inizi dell’amore con Fedez

Attraverso i social Chiara Ferragni ha svelato alcuni retroscena degli inizi della sua storia con Fedez, con cui ha avuto i primi scambi di messaggi via social nel 2016, dopo che lui ha pubblicato la canzone (in cui la menzionava) Vorrei ma non posto.

“Io tornavo da Los Angeles, non ci eravamo sentiti per tutta l’estate. Ma il giorno in cui stavo tornando lui mi ha scritto: “Ferragni, mi devi una cena”. Ho pensato che fosse un ragazzo in gamba e determinato, quindi gli ho detto di sì. All’epoca non avevo più il mio appartamento a Milano e stavo in un hotel, quindi per evitare i paparazzi l’ho invitato a cena nel ristorante dell’hotel.

È stata una cena molto bella”, ha raccontato l’influencer, svelando anche che lei e Fedez non avrebbero potuto toccarsi durante quella settimana perché lui aveva preso una malattia infettiva mentre era in missione con l’Unicef.

“Mentre lei era a New York io ero andato in missione con l’Unicef e mi ero beccato una malattia che si chiama, “bocca, mani, piedi”. È una malattia dove hai delle pustole infettive e quindi per tutta la settimana abbiamo solo parlato”, ha confermato il rapper, mentre l’influencer ha aggiunto: “Abbiamo fatto questa settimana durante la Fashion Week in cui Fede veniva in camera mia, tutte le notti, e stavamo delle ore a parlare senza neanche poterci sfiorare”.

Oggi i due sono più felici ed innamorati che mai e insieme hanno avuto due splendidi bambini, Leone e Vittoria.