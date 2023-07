Dopo l’uscita nelle sale cinema del film ‘Barbie‘ con protagonista Margot Robbie, nel mondo dello spettaolo non si parla quasi di altro. La pellicola, almeno secondo le prime recensioni, è stata molto apprezzata e ha fatto tornare interesse verso uno dei giocattoli più iconici che siano mai stati progettati.

Barbie Chiara Ferragni: la Mattel ha creato una bambola ad immagine e somiglianza dell’influencer

“Siamo così orgogliosi di questa novità. Lei è favolosa e una fonte di ispirazione. Lei è unica nel suo genere“ – si leggeva sul sito ufficiale della Mattel nel 2016, anno in cui l’azienda ha deciso di creare una Barbie ad immagine e somiglianza dell’italiana Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, alta, bionda e dal grande stile, sembrava perfetta per essere replicata come bambola e l’idea è subito piaciuta al colosso dei giocattoli.

Il commento di Chiara Ferragni: “Sono orgogliosa”

Anche la Ferragni, come migliaia di persone in tutto il mondo, è andata a vedere il film Barbie (lo ha fatto in anteprima privata) e ha parlato dell’esperienza in un video postato su Tik Tok ricordando proprio il periodo in cui era stata progettata la sua bambola: “Il film mi ha fatto pensare a quando abitavo a Los Angeles e in quegli anni la Mattel ha ricreato una Barbie me. Era una Barbie con i miei vestiti e il mio computer e i miei accessori, ed era la prima Barbie imprenditrice digitale. Ma il concetto bello alla base è uno specifico” – racconta ancora la Ferragni – “Barbie da sempre è stata una donna emancipata, che è riuscita a fare tutto quanto. Sono orgogliosa di essere stata anche io una di queste Barbie.”