Chiara Ferragni: la bordata all'ex nel monologo di Sanremo

Per il suo monologo a Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha voluto scrivere una lettera alla sé bambina e non ha mancato di scagliare quella che sembra essere una frecciatina contro il suo ex, Riccardo Pozzoli.

Chiara Ferragni: la bordata all’ex

Dall’empowerment femminile alla maternità, passando per il rapporto con i detrattori e l’essere donna, Chiara Ferragni ha toccato moltissimi temi d’attualità nel suo monologo a Sanremo 2023, ma in tanti non hanno potuto fare a meno di notare una frase che sarebbe indirizzata contro il suo ex, Riccardo Pozzoli, con cui l’influencer fondò la sua redditizia società e The Blonde Salad (salvo poi acquistare la sua parte e destituirlo dal suo ruolo di co-fondatore).

“Noi donne siamo abituate a farci piccole di fronte a uomini insicuri, e te lo dice una che ha accettato persino che qualcuno si prendesse il merito di averla inventata e ha lasciato che questa fosse la narrazione per anni, prima di rendersi conto che tutto questo fosse sbagliato”, ha dichiarato l’influencer.

Oggi lei e Riccardo Pozzoli avrebbero interrotto ogni rapporto ma l’influencer non ha mai fatto chiarezza su come sarebbero andate esattamente le cose con il suo ex.

L’abito del monologo

Chiara Ferragni ha letto commossa il suo monologo a Sanremo indossando un abito che ha lasciato tutti nello stupore generale e che lei si è sbrigata a precisare che sarebbe stato realizzato da Dior riprendendo le forme del suo corpo.

“Posso tranquillizzare tutti io? Non sono nuda, questo vestito non è trasparente. E’ un disegno del mio corpo”, ha specificato l’influencer sul palco dell’Ariston.