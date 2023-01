Chiara Ferragni, la confessione su Sanremo: "Mi sto ca***do sotto"

Chiara Ferragni ha chiesto consigli ai suoi fan confessando le sue ansie e le sue paure legate alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni e il Festival di Sanremo

Tra appena un mese Chiara Ferragni sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi e la stessa influencer non ha fatto segreto di nutrire qualche ansia verso il suo debutto in tv. In queste ore l’influencer ha realizzato un video su TikTok con cui ha chiesto consiglio ai suoi fan. “Mi sto letteralmente ca**ndo addosso”, ha ammesso, e ancora: “Datemi dei consigli per favore”.

Qualcuno tra i fan le ha risposto di essere solo sé stessa, e lei ha dichiarato: “Mi emozionate sempre con questi messaggi, anche io penso che devo solo essere me stessa. Non sono una showgirl, non sono una conduttrice e nemmeno un’attrice. Lo farò solo nei panni di me stessa”.

L’incontro con Simona Ventura

Nei mesi scorsi la conduttrice Simona Ventura ha confessato che Chiara Ferragni le avrebbe telefonato proprio per chiederle qualche suggerimento in vista del suo debutto in tv.

“La mia stima per Chiara ha origini lontane.

Anzi, direi di più, le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in 2 mondi solo all’apparenza distanti. Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio‘ nel mondo della tv”, aveva rivelato la conduttrice.