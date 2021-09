Chiara Ferragni: la dolce foto di Vittoria che sorprende i fan

Una nuovissima foto della piccola Vittoria ha sollevato la curiosità dei fan di Chiara Ferragni: i commenti sui social allo scatto della neonata

Pochissimi minuti fa Chiara Ferragni ha postato una nuova quanto dolcissima foto della sua secondogenita Vittoria. La piccola indossa nel dettaglio un adorabile vestitino a quadretti, mentre si trova adagiata su un copriletto bianco. I fan della popolarissima imprenditrice digitale hanno tuttavia notato un particolare, chiedendosi come sia possibile…

Vittoria Lucia Ferragni: i commenti dei fan

Nello scatto in questione, la bimba di cinque mesi, nata dall’amore della blogger cremonese con il rapper Fedez, mostra anche la lingua, facendo impazzire i fan. Tra i tanti commenti, molti l’hanno trovata stupenda: “Sembra una bambola antica”, ha per esempio scritto un fan, mentre qualcun altro ha prontamente notato una somiglianza inaspettata. “È uguale a Susanna dei formaggini”, ha infatti sottolineato un ammiratore della Ferragni, trovando poi il sostegno di molti altri.

La piccola di casa Ferragnez ha dunque ricordato ai fan l’iconica bionda protagonista della nota pubblicità. La sua tenera immagine ha intanto letteralmente sciolto il cuore dei follower, facendo il giro del web.

Rinnovato boom di like per Baby Vittoria, che come mamma e papà è già un mito dei social.

Nel mentre, anche Chiara, Fedez e famiglia hanno salutato le vacanze estive, iniziate nella prima metà di agosto in Costa Smeralda e continuate in Costiera Amalfitana. Prima di volare verso Sud, avevano già trascorso i mesi di giugno e luglio tra la Versilia e il lago di Como, andando e tornando dal loro loft di superlusso a Milano.