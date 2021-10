Chiara Ferragni, la figlia Vittoria ricoverata per un virus: le sue condizioni

Chiara Ferragni si trova in ospedale con la figlia Vittoria, tenuta sotto osservazione a causa di alcuni problemi di salute.

Chiara Ferragni ha aggiornato i fan in merito alle condizioni di sua figlia, Vittoria Lucia Ferragni, che a causa di un virus sarebbe stata ricoverata per alcuni accertamenti.

Chiara Ferragni: Vittoria ha un virus

A causa di un virus la piccola Vittoria, che ha da poco compiuto sette mesi, è stata ricoverata in ospedale.

Chiara Ferragni ha tranquillizzato i fan sulle condizioni di sua figlia che, molto presto, potrebbe fare ritorno a casa insieme a lei (che, ovviamente, è rimasta con la bambina): “Passo dopo passo la piccola Vittoria migliora(…) dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione per ragioni di sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune di raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Speriamo continui così anche nei prossimi giorni (…) Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri”.

Chiara Ferragni: la figlia

Chiara Ferragni ha avuto la sua seconda bambina lo scorso 23 marzo. Il primogenito dell’influencer, Leone Lucia Ferragni, è nato invece il 19 marzo 2018 a Los Angeles. Chiara Ferragni aveva svelato di aver voluto partorire il suo primo figlio negli States così da consentirgli di avere da subito la doppia cittadinanza. A causa delle limitazioni imposte per l’emergenza Coronavirus lei e suo marito Fedez non hanno potuto fare lo stesso per la figlia Vittoria, che è nata alla clinica Mangiagalli di Milano.

Chiara Ferragni: la vita privata dell’influencer

Oggi l’influencer è più felice che mai accanto al marito Fedez e ai loro due bambini. La coppia vive nel prestigioso quartiere di City Life a Milano, ma Chiara Ferragni ha già annunciato che nel 2022 lei e suo marito si trasferiranno in un appartamento più grande. La coppia quest’anno ha festeggiato 3 anni di matrimonio e durante l’estate i due hanno trascorso molto tempo in compagnia dei loro due bambini, considerati delle vere e proprie celebrità dai fan dei social.

In tanti tra i fan di Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa di saperne di più sulle condizioni della piccola Vittoria che, con tutte le probabilità, molto presto potrà lasciare l’ospedale e fare finalmente ritorno a casa in compagnia della sua mamma.