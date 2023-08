La bambina si è avvicinata ad un cagnolino in vacanza che, in qualche modo, sembra averle ricordato il suo vecchio animale domestico

Sembra proprio che alla piccola Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, manchi davvero un sacco la cagnolina Matilda, scomparsa qualche settimana fa.

Vittoria Ferragni accarezza un cagnolino che le ha “ricordato” la piccola Mati

Nelle scorse ore Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato uno dei loro classici video sui social con i quali, quotidianamente, tengono aggiornati i loro follower sulle loro vacanze, i loro progetti e i loro spostamenti in compagnia dei due figli, Leone e Vittoria.

In una clip, ripresa anche su TikTok e già diventata virale, si può vedere la piccola Vittoria avvicinarsi teneramente ad un cagnolino e accarezzarlo esclamando teneramente: “Mati, il mio baubau!“. Evidentemente, l’animale ha ricordato alla piccola l’adorata Matilda, alla quale tutta la famiglia era davvero molto affezionata.

La storia della cagnolina Matilda

Matilda, detta “Mati”, è stata l’animale di compagnia di Chiara Ferragni per ben 13 anni, un periodo molto lungo nel corso del quale, come ben sanno i fan dei Ferragnez, il cane è persino riuscito a far conoscere la coppia più chiacchierata d’Italia.

Nel pezzo Vorrei ma non posto, infatti, Fedez aveva inserito un verso (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”) che avrebbe presto permesso al rapper di incontrare l’impreditrice digitale. Il resto, ovviamente, è storia.