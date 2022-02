Chiara Ferragni, la foto in intimo nero fa impazzire i fan

Ancora una volta Chiara Ferragni decide di stupire, deliziare e dividere i social network con una foto in intimo nero che fa davvero impazzire i fan

Chiara Ferragni torna a stupire, a deliziare ed per una certa parte minoritaria ad indignare gli utenti social con una foto in intimo nero che fa impazzire i fan. L’ultimo di una lunga serie di scatti che l’influencer ormai da tempo usa per tenere viva la fiamma della popolarità e dei suoi affari è diventato talmente virale da far raggiungere a quella foto su Instagram la clamorosa cifra di quasi 600 mila like.

Ferragni e l’ultima foto in intimo nero: Instagram va in tilt

Non è la prima volta che Chiara Ferragni si cimenta con l’esibizione delle sue grazie a corredo di outfit molto “acchiapponi” e la cosa quindi non dovrebbe stupire più di tanto. Dal 2017 fino a pochi mesi fa l’influencer milanese ha collezionato una serie di scatti e pose che hanno mandato la più parte dei fan in visibilio e qualche piccola frangia in aceto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Non tutti gradiscono i nude look della Ferragni e molti le ricordano che è madre

Quest’ultima parte rimprovera alla Ferragni non tanto la scelta di “esibire” il suo corpo, quando piuttosto quella di perseverare nel farlo anche dopo una doppia maternità che a parere di alcuni utenti social avrebbe dovuto indurre la Ferragni ad una maggior cautela nel pubblicare foto audaci.

Ma tant’è, lo scatto sta spopolando e il termometro dell’account Instagram dell’influencer segna calore lavico. Non per tutti però.

L’obiezione: “Ma perché ci devi far vedere per forza i capezzoli?”

Alcuni utenti che non hanno gradito il taglio e l’intento troppo provocante. Ha scritto una follower con ironia evidente: “Ma perché ci devi far vedere per forza i capezzoli? Ogni vestito ogni coppa ogni maglia ultimamente stai solo con i capezzoli da fuori, ma perché? Esistono anche i copricapezzoli”.