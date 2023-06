All’anteprima dell’ultimo film di Indiana Jones a Taormina, Marina Di Guardo ha avuto modo di conoscere e conversare con Harrison Ford. Secondo i rumor in circolazione, l’attore sarebbe rimasto ammaliato da lei.

Marina Di Guardo e Harrison Ford

La stessa madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, ha postato in queste ore sui social una foto in cui è ritratta in compagnia di Harrison Ford. La scrittrice ha avuto modo di conoscere l’attore nel corso dell’anteprima dell’ultimo film di Indiana Jones che si è tenuta a Taormina, e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più su come siano andate le cose tra i due. A seguito della serata evento sui social si è sparsa la voce che l’attore fosse rimasto ammaliato dalla madre di Chiara Ferragni e subito si è vociferato che tra i due potesse nascere qualcosa. Il gossip è stato smentito dalla stessa Marina Di Guardo, che sui social l’ha commentato ironica scrivendo: “Ma magari!”.

La madre della celebre imprenditrice digitale è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma è noto che sia impegnata con un uomo di nome Antonio. In tanti sui sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata.