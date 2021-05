Chiara Ferragni: la nuova salopette per neonati dal costo esorbitante

In pieno mood creativo, Chiara Ferragni ha lanciato le mini salopette per neonati: ecco quanto costano e dove è possibile acquistarle

Periodo davvero fecondo per Chiara Ferragni, sotto diversi punti di vista. Solo poco più di una mese fa, precisamente lo scorso 23 marzo 2021, è diventata mamma della sua secondogenita Vittoria, allargando pertanto la famiglia dei Ferragnez e regalando una sorellina al simpaticissimo Leone.

La piccola è peraltro già diventata una vera star dei social, conquistando fin da subito il cuore dei tanti ammiratori della popolarissima fashion influencer.

Nel mentre, ad ogni modo, Chiara Ferragni ha già ripreso il suo lavoro, lanciando nel giro di pochissimi giorni numerosi nuovi articoli del suo apprezzato brand. Ecco così che per la prima volta la creativa cremonese ha dato vita a una linea dedicata ai più piccoli, chiamata New Born.

Dopo aver già messo in vendita tutine, cuffiette e i vestitini per i neonati, ovviamente indossati anche dalla dolcissima Vittoria, nelle ultime ore è tuttavia giunta un’altra novità che ha già attirato l’attenzione del web.

Si tratta nel dettaglio della mini-salopette in lana e cashmere per neonati, che ha già fatto impazzire moltissimi utenti sui social. Ma quanto costa questo nuovo articolo e dov’è possibile acquistarlo? La salopette per bebè ha un prezzo di 216 euro ed è disponibili sul sito ufficiale dell’imprenditrice digitale.