Chiara Ferragni: la nuova tuta di Chiara Ferragni detta già tendenza per l’estate 2021

Chiara Ferragni ha lanciato un nuovo capo must have per la prossima stagione estiva: ecco di cosa si tratta

La bella stagione è quasi alle porte, pertanto già molti Vip si stanno preparando ad accoglierla nel modo più trendy possibile. Dopo un anno di chiusure e restrizioni, del resto, la voglia di tornare a vivere appieno le proprie giornate è senza dubbio nell’aria.

Ecco così che anche Chiara Ferragni ha già dato il meglio in fatto di stile, in occasione del weekend in Toscana organizzato per il suo 34° compleanno.

Chiara Ferragni e Fedez, si chiude il tour in Toscana. Visita a San Galgano https://t.co/go1K5kRKya — informazione cultura (@infoitcultura) May 10, 2021

La nuova tuta di chiara Ferragni: colori sgargianti e fiori

Dopo aver cominciato i festeggiamenti in versione casual e con i tacchi fluo, nelle ultime ore la popolare influencer ha affascinato tutti i suoi follower con un capo davvero particolare. Si tratta nel dettaglio di una tuta a fiori super aderente e colorata, che si preannuncia già un must-have della prossima estate.

La tuta di Chiara Ferragni

Da indiscussa icona di stile a livello internazionale quale è, anche questa volta Chiara Ferragni detta dunque legge in fatto di tendenze. Per l’estate 2021 ha così anticipato una moda che diventerà super gettonata, ossia quella del jumpsuit aderente e fiorato. Durante il fine settimana in Toscana, come detto, ne ha indossata una di Zara, modello low cost dallo scollo dritto e con le spalline sottili, che ha messo in risalto il procace décolleté della blogger. Il costo della tuta è di circa 30 euro, pertanto pienamente abbordabile dalle tanti estimatrici dell’imprenditrice digitale cremonese.