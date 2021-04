Chiara Ferragni, la prima borsa di lusso della figlia Vittoria

Chiara Ferragni ha mostrato la borsa di lusso ricevuto da sua figlia Vittoria ad appena un mese di vita.

Chiara Ferragni ha condiviso con i fan sui social le foto della prima borsa di lusso ricevuta in regalo da sua figlia Vittoria, che ha appena 1 mese di vita.

Chiara Ferragni: la borsa di Vittoria

Ad appena 1 mese di vita Vittoria Lucia Ferragni è già considerata una vera e propria star sui social e sua madre, Chiara Ferragni, non manca di condividere con i fan le foto dei preziosi regali ricevuti dalla bambina.

L’ultimo è una borsa rosa shocking firmata Bulgari cordinata con quella della mamma: l’oggetto in vestione mini ha un costo di 550 euro e al suo interno ha inciso il nome della bambina. Le due borse fanno parte della collezione serpenti Forever di Bulgari e nella fattispecie le due borse sarebbero parte di un’edizione limitata.

Chiara Ferragni: i regali costosi ricevuti da Vittoria

Attraverso i social Chiara Ferragni ha mostrato i numerosi regali ricevuti dalla piccola Vittoria, dalle culle ai gioielli. L’influencer ha specificato che avrebbe donato in beneficenza (a un’associazione dedicata alle mamme in difficoltà) molti degli oggetti ricevuti dalla sua bambina. “Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto sia di cose vecchie di Leo sia di cose nuove di Vittoria, che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono ovviamente così tante, vorremmo donare tanti vestiti, tanti passeggini e tanti lettini a un’associazione su Milano per mamme bisognose”, aveva fatto sapere l’influencer tramite social.

Chiara Ferragni ha anche preannunciato che, ora che la sua famiglia si è allargata, lei e Fedez cercheranno un appartamento più grande il prossimo anno.

Chiara Ferragni e Fedez: la nascita di Vittoria

La piccola Vittoria è nata il 23 marzo e Chiara Ferragni e Fedez sono stati più felici che mai. Ben presto la piccola ha potuto fare la conoscenza del fratello maggiore, Leone, che inizialmente è sembrato essere leggermente geloso della nuova arrivata. A differenza del primogenito nato a Los Angeles, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di fan nascere la piccola Vittoria a Milano, città in cui entrambi risiedono. A causa dell’emergenza Coronavirus infatti sarebbe stato per entrambi impossibile viaggiare o trasferirsi temporaneamente a Los Angeles (come avevano fatto in vista della nascita del loro primo figlio). In tanti non vedono l’ora di conoscere nuovi dettagli sulla nuova arrivata in casa Ferragnez.