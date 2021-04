Chiara Ferragni, la prima passeggiata con i figli: “Il miglior fratello maggiore”

Chiara Ferragni si è concessa una passeggiata al sole con Leone e Vittoria e sui social ha mostrato orgogliosa i suoi due bambini.

Approfittando del primo sole primaverile Chiara Ferragni ha portato i suoi figli a fare una passeggiata all’aria aperta e ha fotografato Leone mentre si comportava come un “perfetto fratello maggiore”.

Chiara Ferragni: la passeggiata con i figli

Trascorsi circa 10 giorni dal parto, Chiara Ferragni ha deciso di concedersi una passeggiata all’aria aperta insieme al piccolo Leone e a Vittoria, addormentata nella carrozzina.

Sui social l’influencer ha mostrato il suo primogenito mentre spingeva la carrozzina e ha scritto entusiasta: “Un perfetto fratello maggiore”. In tanti hanno fatto i complimenti a lei e Fedez per come hanno gestito l’arrivo della nuova arrivata in casa e per la dolcezza del figlio, Leone, che a quanto pare non sarebbe affatto geloso della sorellina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La piccola Vittoria è nata il 23 marzo alla clinica Mangiagalli di Milano. Una volta rientrati a casa con la bambina l’influencer e suo marito hanno annunciato che avrebbero donato ad un’associazione benefica i passeggini e gli altri doni ricevuti per l’arrivo della seconda figlia.

“Noi abbiamo già tutto”, ha specificato Chiara Ferragni, intenzionata a regalare gli oggetti ad un’associazione rivolta alle mamme in difficoltà. In tanti si sono complimentati con l’influencer per il suo gesto di generosità.