Chiara Ferragni, la Rai le offre la conduzione di uno show: di quale si tratta

Secondo i rumor in circolazione la Rai avrebbe offerto la conduzione di uno show a Chiara Ferragni, che sarebbe orientata per il sì.

Chiara Ferragni: il programma Rai

La Rai avrebbe offerto a Chiara Ferragni la conduzione dell’Eurovision, che si terrà a Torino il prossimo maggio 2022 (dal 10 al 14).

La questione al momento resta solamente un’indiscrezione e sono in tanti a chiedersi se davvero l’influencer accetterà la proposta dell’emittente tv e sulla questione per adesso non vi sono conferme. Più volte si è parlato del possibile ruolo di Chiara Ferragni come conduttrice o co-conduttrice al Festival di Sanremo, ma in passato (anche a causa della sua gravidanza) l’influencer aveva disertato l’invito.

Chiara Ferragni a Sanremo 2022? L’ipotesi

Intanto c’è chi si chiede se la famosa influencer sarà presente quantomeno come ospite al Festival di Sanremo 2022, anche in questo caso sotto la direzione artistica di Amadeus. L’anno scorso l’influencer aveva dovuto rinunciare a prendere parte alla kermesse (a cui tra i concorrenti vi era tra l’altro anche suo marito Fedez) per via della sua gravidanza (il cui termine era previsto poche settimane dopo).

Chiara Ferragni: la serie tv

Molto presto (il 9 dicembre) uscirà su Prime Video The Ferragnez – La Serie, dedicata proprio alla vita familiare dell’influencer e del rapper più famosi d’Italia. Nella serie tv saranno presenti anche alcuni dei loro familiari e a quanto pare gli episodi racconteranno gli ultimi mesi della gravidanza di Chiara Ferragni. Al suo interno poi verranno svelati alcuni retroscena inediti della vita della coppia, come ad esempio la terapia da loro affrontata da uno specialista.

Entrambi hanno infatti ammesso di essersi rivolti a uno psicologo per affrontare una terapia di coppia che gli permettesse di conoscersi meglio e arginare alla radice alcuni problemi.

“Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”, ha dichiarato Fedez a Che Tempo Che Fa svelando per la prima volta di essersi affidato alla terapia insieme a sua moglie. I due hanno voluto raccontare la loro esperienza anche per normalizzare quella che riterrebbero essere una pratica utile per mantenere salda la loro unione (coronata dall’arrivo di due splendidi bambini, Leone e Vittoria).