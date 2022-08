Chiara Ferragni, la rivelazione su Fedez: “Ero terrorizzata all’idea che mi avesse presa in giro”

Chiara Ferragni ha svelato alcuni retroscena sul suo primo incontro con Fedez, nel 2015.

Chiara Ferragni ha svelato alcuni retroscena sul suo primo incontro con Fedez e sul brano del rapper con cui credeva che l’avesse presa in giro.

Chiara Ferragni: il retroscena su Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 ma il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2015, quando entrambi erano impegnati con altri parner.

L’influencer ha svelato i retroscena su quel primo incontro e ha anche confessato di aver creduto che il rapper, nel suo brano Vorrei ma non posto, l’avesse presa in giro (motivo per cui lei sarebbe stata terrorizzata).

“A dicembre 2015 stavo con un ragazzo californiano da due anni e mezzo, era una relazione che volevo terminare, mi faceva molto soffrire ma avevo paura di stare a Los Angeles da sola.

Fede aveva una relazione con la sua ex e due nostri amici hanno deciso di farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi, non volevano far nascere una love story ma capire se si poteva magari in futuro lavorare insieme”, ha confessato l’influencer, che avrebbe incontrato per la prima volta il rapper presso il Mandarin Oriental di Milano. A seguire Chiara Ferragni ha anche svelato i retroscena sul brano di Fedez che avrebbe fatto scattare tra loro la scintilla: “Tutti su Twitter mi dicono che Fede ha parlato di me nella canzone: ero terrorizzata all’idea che mi avesse presa in giro in qualche modo.

Poi ascolto la canzone e penso ok, ha detto una cosa divertente e non offensiva”.