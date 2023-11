Chiara Ferragni, l'addio alla vecchia casa: "Grazie per questi 5 anni"

Attraverso i social Chiara Ferragni ha voluto fare una dedica alla sua vecchia casa, ora che lei e la sua famiglia sono finalmente pronti a traslocare.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Chiara Ferragni e la sua famiglia sono pronti a traslocare nella nuova lussuosa casa dei loro sogni a CityLife e, attraverso i social, la famosa imprenditrice digitale ha condiviso uno speciale messaggio dedicato al suo vecchio appartamento, che ha visto nascere e crescere i suoi due figli. “Ciao casetta, grazie per questi cinque anni e mezzo insieme”, ha scritto l’influencer, postando alcune immagini commovente dei momenti più belli da lei trascorsi insieme a suo marito Fedez e ai due figli nel loro vecchio appartamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Adoro questa famiglia, siete rimasti sempre gli stessi. Bellissimi”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Che meraviglia. Mi sono solo entrati 5 anni e mezzo nell occhio”, e ancora: “Che bel video, mi sono commossa. Riuscite sempre a farmi emozionare”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita dei Ferragnez nella nuova casa e, nel frattempo, in tanti non hanno mancato di criticare l’arredamento della Casa. L’influencer e suo marito per ora sembrano aver preferito non replicarle, e in tanti si chiedono se prima o poi lo faranno.