Chiara Ferragni lancia i calzettoni in spugna: il prezzo da capogiro e i commenti dei fan

Chiara Ferragni presenta i calzettoni di spugna dal prezzo esorbitante: l'ultima creazione dell'imprenditrice digitale

In un momento decisamente propizio, Chiara Ferragni sta lanciando moltissimi nuovi prodotti sul sito del suo omonimo brand. Da poco rientrata dal weekend in Toscana, dove ha festeggiato il suo 34° compleanno, l’imprenditrice digitale si è dunque rimessa subito al lavoro.

L’ultima sua creazione sono dunque i calzettoni con l’iconico occhio, che sul sito della maison di casa Ferragni vengono così descritti: “Calze in cotone bianco con banda Logomania. Made in Italy. 80% CO”.

Il prezzo dei calzini glamour è però decisamente elevato, com’è del resto per ogni prodotto ideato e commercializzato dall’esperta imprenditrice digitale. Si parla infatti di 35 euro al paio, che tuttavia sono già andati sold out.

Indossati dalla stessa Chiara Ferragni nel suo viaggio in Maremma con la famiglia, i calzettoni sono stati abbinati a felpa, bermuda e scarpe da ginnastica di un noto marchio. Il comodo look da mamma con due figli ha ovviamente raccolto i commenti entusiasti dei fan, che non hanno mancato di sottolineare la bellezza della loro beniamina.