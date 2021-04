Chiara Ferragni lancia il mollettone per i capelli come must have 2021

Da assoluta regina della moda, Chiara Ferragni ha sdoganato anche la pinza per capelli che prima veniva usata solo in casa

Se fino a poco fa erano usati solo per fare le pulizie o la tinta dal parrucchiere, ecco che ora i mollettoni per capelli sono addirittura diventati un must have del 2021. Il merito di tale sdoganamento è tutto della sempre attiva Chiara Ferragni, che sulla scia di star d’oltreoceano del calibro di Bella Hadid, Hailey Bieber e Kaia Gerber, ha letteralmente resuscitato anche in Italia la fatidica pinza in plastica, facendola diventare un accessorio di culto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ogni elemento indossato e sponsorizzato dalla fashion blogger cremonese diventa oro e proprio questo è successo anche al mollettone per i capelli. Dalla pinza rosa usata in casa per giocare con Leone e Vittoria fino a quella a forma di delfino abbinata a un completo nero super elegante, Chiara Ferragni ha lanciato la nuova moda che sicuramente in tantissime seguiranno, soprattutto d’estate.

Nel mentre, una recente ricerca ha palesato quali sono le blogger nazionali più influenti a livello generale. Anche in questo frangente la Ferragni di dimostra insuperabile, con un record di follower che va oltre i 23 milioni. “The blonde salad” resta dunque un punto di riferimento per il settore della moda fin dal 2009, ovverosia prima di conoscere e sposarsi con Fedez. Con il rapper lombardo, la cremonese ha poi creato la sua famiglia, oggi la più social e conosciuta nel mondo del web.