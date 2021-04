Chiara Ferragni lancia la borsa da mare in spugna: è già sold out nonostante il prezzo da capogiro

L'ultimo accessorio lanciato da Chiara Ferragni è la borsa da mare in spugna: l'articolo risulta già esaurito nonostante il prezzo elevato

Chiara Ferragni non si ferma mai, nemmeno dopo aver partorito la piccola Vittoria solamente un mese fa. La popolare imprenditrice digitale ha infatti lanciato un nuovo articolo della sua collezione di moda estiva, che ha subito scatenato il desiderio dei suoi numerosissimi fan.

199 euro per delle orribili sgraziate ciabatte color maialino

Dopo le ciabattine in plastica e la borraccia glamour, ecco dunque arrivato il momento della borsa da mare in spugna. Sul sito della Chiara Ferragni Collection, tale accessorio viene descritto come “Eyelike sponge bag.

100% cotone”. Il costo della borsa, disponibile nelle colorazioni dell’arancione, del rosa e dell’azzurro, è niente meno che di 175 euro, ma nonostante ciò risulta già sold-out.

Immensa è stata la delusione dei fan che non sono riusciti ad accaparrarsi l’ultimo articolo lanciato dalla loro beniamina.

Molti di loro, sull’account Instagram della stessa fashion blogger, hanno difatti commentato lamentatosi a gran voce come la borsa da mare sia andata esaurita in pochissimo tempo. Per loro non resta dunque che attendere il rifornimento dei magazzini, consolandosi col fatto che l’estate non è ancora proprio dietro l’angolo.