Chiara Ferragni lancia le sue nuove cover per smartphone: i prezzi

Chiara Ferragni aggiunge un altro accessorio al suo brand. L’imprenditrice ha lanciato le nuove cover per smartphone: vediamo i prezzi.

Chiara Ferragni lancia le sue nuove cover per smartphone

Il brand di Chiara Ferragni si arricchisce di un nuovo accessorio: le cover per gli smartphone. Tramite il suo sito ufficiale e i canali social, l’imprenditrice ha mostrato i dieci prodotti di tendenza, che ovviamente recano ben visibile il suo occhio. Al logo, però, è stato aggiunto un altro dettaglio che i fan hanno già approvato.

Cover by Chiara Ferragni: per ora solo Apple

Le cover by Chiara Ferragni sono adatte per diversi modelli di smartphone: dall’iPhone 11 PRO eyestar all’ultimo iPhone 14 PRO Max. Per il momento, l’accessorio è stato realizzato solo per Apple e non sappiamo se verrà creato anche per gli altri cellulari.

I prezzi delle cover di Chiara Ferragni

Neanche a dirlo, le cover di Chiara Ferragni sono rosa e glitterate. In aggiunta all’inconfondibile occhio, c’è una stella. Per quanto riguarda i prezzi, attualmente c’è la primo del 50%. Quindi, si parte da un minimo di 19,50 euro ad un massimo di 39,00 euro. Le cover si possono tranquillamente acquistare online oppure nei negozi fisici che sono distributori ufficiali del brand della moglie di Fedez.