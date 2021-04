Chiara Ferragni lancia sul mercato la sua “borraccia” e va subito Sold Out dopo 50 minuti. È Polemica

La nuova "Clima Bottle" di Chiara Ferragni è un successo, la borraccia già Sold Out in 50 minuti. I Fan ora reclamano nuovi riassortimenti

È proprio vero, Chiara Ferragni non sbaglia neanche un colpo!

La sua ultima novità è la “Clima Bottle”, una borraccia termica e riutilizzabile firmata Chiara Ferragni Brand realizzata in collaborazione con 24Bottles.

La borraccia di Chiara Ferragni

La nuova borraccia lanciata sul mercato da Chiara Ferragni all’interno del suo e-commerce, si è rivelata sin da subito un vero e proprio successo e un’idea vincente.

L’articolo realizzato in collaborazione con l’azienda 24Bottles, è andato letteralmente a ruba, finendo Sold out in meno di un’ora.

Al costo di €39,00 la nuova idea dell’Influencer è secondo quanto riporta la descrizione della borraccia all’interno del suo e-commerce, una bottiglia termica che permette di conservare la temperatura sia di bevande fredde, sia di bevande calde, per 24 ore nel primo caso e per 12 ore nel secondo.

La “Clime Bottle” viene descritta come “l’accessorio estivo perfetto”, grazie al suo design in stile Chiara Ferragni “Pattern Glitterato e iconico eyelike rosa”.

Soddisfazione da 24Bottles

Soddisfazione da parte dei fondatori dell’azienda 24Bottles, Giovanni Randazzo e Andrea Melotti, circa la partnership con la Ferragni, queste le loro parole, riportate sul sito dell’azienda:

“Il rinnovo della collaborazione con Chiara Ferragni dimostra come la borraccia riutilizzabile sia ormai un accessorio di tutti i giorni. Con la sua forma, design e qualità, 24Bottles rappresenta il modello perfetto per il mondo della moda“.

Fan disperati

Immediata la reazione dei Fan alla notizia che le borracce sono già andate Sold Out, tantissimi i commenti che sono comparsi sotto il post di Chiara Ferragni a riguardo, tutti adesso chiedono nuovi riassortimenti.

Intanto Chiara, ha ringraziato i suoi Followers con queste parole: