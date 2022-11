Chiara Ferragni, le foto in lingerie e le critiche: "State fuori"

Chiara Ferragni si è vista costretta a replicare ad alcuni dei commenti ricevuti per le sue ultime foto in lingerie.

Chiara Ferragni: le critiche per le foto in lingerie

Ancora una volta Chiara Ferragni si è vista insultare e criticare per via di un servizio fotografico da lei realizzato per un noto brand di biancheria intima. Alcuni utenti hanno anche intimato all’infleucner di non fare simili foto perché “suo marito Fedez si sarebbe potuto arrabbiare”. La famosa infleuncer ha replicato affermando: “Ma questi commenti solo perché posto un video in intimo come ho sempre fatto nella mia vita, voi siete fuori.

Non c’è niente di più bello di trovarsi a proprio agio nel proprio corpo e se voglio farlo vedere che male c’è? Non faccio del male a nessuno tranne alle vostre menti bigotte”.

Già molte altre volte in passato Chiara Ferragni si è vista criticare per le sue foto in biancheria intima e in molti l’hanno accusata di non essere una brava madre o una buona moglie. L’influencer ha precisato di non curarsi dei giudizi della gente e ha utilizzato questo genere di commenti per farsi promotrice di alcune tematiche femministe.

Sui social intanto in moltissimi hanno preso le sue difese e come sempre anche suo marito Fedez non ha mancato di manifestarle il suo sostegno. I due molto presto lasceranno il loro lussuoso attico a CityLife per trasferirsi in un nuovo appartamento e in tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.