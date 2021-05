Chiara Ferragni: l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli diventerà padre per la prima volta

Riccardo Pozzoli, ex storico fidanzato di Chiara Ferragni, ha annunciato sui social che diventerà presto papà

Molti ricorderanno sicuramente la storia tra Riccardo Pozzoli e Chiara Ferragni, dalla cui unione è anche nato il fortunatissimo blog The Blonde Salad. La storia fra i due giovani imprenditori è poi naufragata, chiudendosi del tutto quando lui tentò di vendere parte della società dell’influencer mentre lei era incinta di Leone.

In ogni caso le loro vite sono andate avanti. Chiara ha conosciuto e sposato Fedez, con il quale ha di recente avuto la loro secondogenita Vittoria. Riccardo si è invece fidanzato con la modella francese Gabrielle Caunesil, conosciuta nel 2018. La ragazza è adesso in dolce attesa, come annunciato dallo stesso manager su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram

Today, it’s Her celebration. After Her suffering and Her pain, thanks to Her strength and resilience, we will become parents ❤️ we discovered it on Father’s day, and we finished 3rd month on Mother’s day. It’s all magic 🙏

Un post condiviso da Riccardo Pozzoli (@riccardopozzoli)