Chiara Ferragni, lo stile disco conquista tutti: il look con maxi paillettes

Chiara Ferragni ha conquistato i fan dei social con un look firmato Dior ispirato allo stile disco degli anni ’60.

Chiara Ferragni: il look disco

Con un look firmato Dior Chiara Ferragni ha come sempre fatto il pieno di like: sui social l’influencer si è mostrata poco prima di prendere parte a un evento di Ghd (di cui l’imprenditrice è global ambassador) e ha sfoggiato il mini-top e minigonna a vita alta con maxipaillettes rosa shocking creato dalla prestigiosa maison di moda.

Per completare il look l’influencer ha scelto un paio di sandali con tacco alto e plateau di colore nero. Il costo del look sarebbe di ben 3.500 euro, e Chiara Ferragni lo ha sfoggiato orgogliosa sui social tra l’approvazione dei fan.

Chiara Ferragni: la polemica

Nelle ultime ore l’influencer è stata travolta suo malgrado da una polemica per la sua recente visita al Castello di Avio. Le foto della sua gita nell’antico edificio, pubblicate dallo stesso sito ufficiale del Castello di Avio, ha attirato numerose critiche da parte del popolo del web.

Polemiche simili avevano investito Chiara Ferragni anche nel 2020, quando si era recata in visita alla Gallera degli Uffizi (che l’aveva paragonata alla Venere di Botticelli in un post scatenato una vera e propria bufera sui social).

Chiara Ferragni: la vita privata

Dopo la nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni lo scorso 23 marzo, Chiara Ferragni ha rapidamente ripreso a svolgere i suoi impegni di lavoro e di recente ha rivelato ai fan dei social che lei e Fedez traslocheranno presto in un nuovo appartamento (sempre nel quartiere di City Life) a Milano.

“Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme famigliare, qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto”, ha rivelato più felice che mai. Nella casa in cui due risiedono attualmente non sarebbe presente una stanza adatta anche alla loro seconda bambina, che invece nel nuovo appartamento dovrebbe poter godere di uno spazio tutto suo.

Insieme alla coppia e ai due bambini è sempre presente il cane Matilda, da anni amica a 4 zampe della famosa influencer.