Anche durante il parto Chiara Ferragni è apparsa perfetta e truccata: la risposta del make up artist Manuel Mameli.

Chiara Ferragni ha condiviso sui social alcune foto dei teneri attimi che hanno seguito la nascita della sua seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni. In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare che l’influencer fosse perfettamente truccata anche in sala parto.

Chiara Ferragni: il makeup al parto

A pochi istanti dal parto Chiara Ferragni è stata fotografata con un make up praticamente perfetto: l’influencer ha partorito alle 3 di notte del 23 marzo 2021, e in tanti sui social si sono chiesti se nella clinica privata in cui ha dato alla luce la piccola Vittoria, qualcuno si fosse preoccupato di renderla “presentabile” per gli scatti di rito. La vicenda è stata smentita dal make up artist Manuel Mameli, che sui social ha condiviso una delle foto “incriminate” e ha scritto: “Quanto amo che il trucco abbia resistito al parto?”.

La soluzione più probabile è infatti che Chiara Ferragni si sia recata alla clinica dove ha partorito già truccata dalla sera prima (lei stessa aveva pubblicato una foto dove la si vede prendere il sole in terrazza con un velo di trucco sul viso).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Dunque è più probabile che l’influencer, nella fretta di trasferirsi in clinica dopo la rottura delle acque, non abbia provveduto a struccarsi e che il make up abbia “resistito” al travaglio e alla nascita della piccola Vittoria.