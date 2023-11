A breve, Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai piccoli Leone e Vittoria, si trasferiranno a casa nuova. L’imprenditrice ha condiviso con i fan le prime immagini della dimora, ma a colpire l’attenzione è stato il commento delle pompe funebri.

La casa nuova di Chiara Ferragni e Fedez è quasi pronta. A breve, i Ferragnez si trasferiranno nella dimora con i piccoli Leone e Vittoria e il cane Paloma. Via Instagram, l’imprenditrice ha iniziato a mostrare ai seguaci i primi ambienti dell’appartamento extralusso, ma ad aver catturato l’attenzione dei follower è stato il commento delle pompe funebri.

Tra i tanti commenti arrivati alle foto con cui Chiara Ferragni mostra la nuova casa c’è anche quello dell’agenzia di pompe funebri Taffo. Si legge:

“Sembra la nostra Funeral House”.

In effetti, Taffo non ha tutti i torti. L’ingresso della dimora è abbastanza inquietante.

Chiara Ferragni ignora le pompe funebri

Ovviamente, Chiara Ferragni non ha replicato al commento delle pompe funebri. C’è da dire, però, che Taffo è diventato famoso a livello internazionale proprio per l’ironia che usa per parlare di morte. Non a caso, sono riusciti anche a strappare un programma su Real Time, Questa cassa non è un albergo.