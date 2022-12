Chiara Ferragni mostra quanto sono cresciuti Leone e Vittoria: il prima e dopo

Chiara Ferragni è follemente innamorata dei suoi due bambini, Leone e Vittoria, e sui social non perde occasione per mostrarli e per ritrarsi in loro compagnia.

In queste ore l’influencer ha condiviso un post dove è possibile vedere quanto i piccoli Leone e Vittoria siano cresciuti in un solo anno.

Chiara Ferragni: il post su Leone e Vittoria

I piccoli Leone e Vittoria Ferragni sono spesso protagonisti dei post condivisi dalla loro mamma, Chiara Ferragni, attraverso i social. In queste ore la celebre imprenditrice digitale ha condiviso delle foto in cui è visibile il “prima e dopo” dei due bambini, ritratti quando avevano rispettivamente 1 e 3 anni e poi quasi 2 e 4 anni.

“Stesso posto, un anno dopo”, ha scritto l’influencer, orgogliosa dei suoi due bambini.

Oggi Leone e Vittoria sono considerati come due vere e proprie star dei social ma in tanti hanno avuto da ridire per il modo in cui i due bambini vengono sovraesposti ogni giorno (senza il loro consenso) al pubblico social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La sovraesposizione dei minori

In molti sui social hanno attaccato Chiara Ferragni e suo marito Fedez per il modo (e la quantità) in cui i due sono soliti mostrare i loro due figli sui social. Al rapper è stato consegnato un tapiro d’oro da Striscia la Notizia proprio per via della questione e sulla vicenda lui stesso ha replicato: “Esistono un sacco di famiglie in Italia che monetizzano tramite i figli.

Non siamo noi la famiglia alla quale andare a bussare alla porta perché noi non monetizziamo tramite i nostri figli. Non abbiamo mai fatto pubblicità con loro”.