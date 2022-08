Di un fucsia sfacciatamente glamour e con il retro molto simile ad un perizoma: Chiara Ferragni mostra un trikini sgambato e i social impazziscono

Per far si che un capo di abbigliamento diventi subito sold out basta che diventi appannaggio delle incursioni social di Chiara Ferragni, che nella settimana più “estiva” di tutta l’estate mostra un trikini sgambato rosa carico-fucsia con i social che impazziscono.

L’influencer ha postato alcune storie su Instagram in cui sfoggia il must dell’estate 2022 e lo fa da una location che in tema di must non è seconda a nessuna: Ibiza.

La vacanza molto “glamour” dei Ferragnez

La Ferragni è in vacanza nell’isola più glam del Mediterraneo assieme al marito Fedez ed ai figli e nei giorni in cui tutto si ferma e si pensa solo al mare ed al relax la “divisa d’ordinanza” del popolo dei vacanzieri di ogni risma è il costume da bagno.

E Chiara Ferragni ha già vinto questa ideale gara e chi sfoggia quello più “in”. Come? Mentre si gode il risposo con Fedez e i figli Vittoria e Leone la Ferragni ha sfoggiato un trikini fucsia con bretelline a catenella dorate, un campo con una profonda sgambatura anni ’80 e laccetti sui fianchi.

Chiara Ferragni mostra un trikini sgambato

L’influencer ha postato una storia su Instagram mentre indossa quel costume ed ha spopolato in termini di like ed apprezzamenti.

Il modello scelto da Chiara lascia la schiena nuda ed ha lo slip molto sottile, simile ad un perizoma. Fanpage spiega che ‘intero “crystal” “era in vendita a 159 euro, ma è già sold out!”. E non poteva essere altrimenti, con una “testimonial” così.