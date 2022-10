Chiara Ferragni nella bufera: la frase della tata al figlio Leone

Chiara Ferragni è finita di nuovo nell'occhio del ciclone per via di una frase rivolta dalla tata a suo figlio Leone.

In queste ore sui social sta facendo discutere una frase che la tata dei figli di Chiara Ferragni avrebbe detto al primogenito dell’influencer, Leone. L’audio al video incriminato è presto sparito dai social.

Chiara Ferragni: la frase della tata al figlio Leone

Ancora una volta Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono finiti al centro della bufera via social. Questa volta a far discutere è il tema della sovraesposizione dei due figli della coppia visto che, nelle ultime ore, sui social è spuntato un video dove si sente la tata dei due bambini rivolgersi al maggiore dei due affermando: “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”.

Il bambino si trovava con i genitori e la tata in un ristorante quando probabilmente ha dovuto interrompere le sue attività di gioco per sorridere difronte a una fotocamera e la questione, ovviamente, non ha mancato di sollevare polemiche in rete (dove molti credono che i due figli della coppia non siano liberi di vivere la loro spontaneità di bambini proprio perché costantemente ripresi dalle telecamere e dagli smartphone). Al momento Chiara Ferragni e suo marito non hanno replicato alle polemiche in circolazione, ma l’audio in questione è stato rimosso dai social.

Fedez: i figli sui social

In passato Chiara Ferragni e suo marito hanno specificato i motivi per cui non avrebbero “nascosto” i momenti di vita trascorsi insieme ai loro figli sui social.

“Per me e Chiara, che abbiamo scelto un certo tipo di comunicazione trasparente, sarebbe stato stupido nascondere la cosa più bella della nostra vita e secondo me sarebbe stato stupido. Qualcuno intenzionato a invadere la nostra privacy ci sarebbe stato comunque e così facendo abbiamo fatto sì da evitare di portare Leone in giro con una coperta addosso e un’attenzione più ossessiva nei nostri confronti”, aveva dichiarato il rapper.