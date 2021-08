Chiara Ferragni nella bufera per le conchiglie raccolte in Sardegna: “Deve restituirle!”

Chiara Ferragni è stata travolta da una valanga di critiche degli utenti sardi per aver mostrato alcune conchiglie che le sarebbero state donate.

Chiara Ferragni sui social ha mostrato un piccolo cofanetto contenente alcune conchiglie che le sarebbe stato donato durante la sua vacanza in Sardegna. La vicenda ha scatenato un putiferio sui social.

Chiara Ferragni: le conchiglie

Una valanga di critiche da parte del popolo del web ha travolto Chiara Ferragni: l’influencer, in vacanza in Sardegna, ha postato sui social la foto di un piccolo scrigno contenente alcune conchiglie, e ha scritto “grazie” (segno che qualcuno gliene avrebbe fatto dono).

La foto – presto sparita dai social – ha sollevato un putiferio e anche la pagina Facebook Sardegna rubata e depredata ha scritto un post polemico contro l’influencer. “ Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia…. Ma dall’alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un occasione persa per #chiaraferragni “, si legge nel post della pagina social, che ha presto raccolto centinaia di like e di messaggi da parte degli utenti.

“Deve restituirle!”, ha scritto qualcuno tra gli utenti social, mentre un altro ha tuonato:

“Che le facciano la multa!”. Al momento Chiara Ferragni non ha replicato alle polemiche, ma è vero che per simili violazioni il Codice della navigazione prevede: “ Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00 “.

Chiara Ferragni in Sardegna

Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze estive in compagnia della famiglia in Costa Smeralda e sui social non manca mai di condividere con i fan gli scorci mozzafiato delle location di lusso dove ha pernottato. Insieme a lei sono sempre presenti il marito Fedez e i due figli, Leone e Vittoria.

Nonostante molti abbiano attaccato l’influencer per la sua story contenente l’immagine delle conchiglie raccolte in Sardegna, alcuni utenti hanno difeso l’influencer e si sono detti certi che Chiara Ferragni avrebbe riportato le conchiglie sulla spiaggia.

L’influencer replicherà pubblicamente dopo la polemica scatenata dalla vicenda? Al momento sulla questione tutto tace.