Chiara Ferragni, nella casa nuova c'è già l'albero di Natale: "Ecco quando traslochiamo"

Tra appena una settimana, Chiara Ferragni e Fedez traslocheranno nella loro nuova casa, dove sarebbe già pronto l’albero di Natale.

Chiara Ferragni: l’albero di Natale nella casa Nuova

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a trascorrere il loro primo natale nella loro nuova casa e sui social la stessa imprenditrice digitale ha mostrato ai fan il gigantesco albero di Natale che sarebbe stato realizzato per lei e la sua famiglia nella casa nuova. Sotto l’albero era già presente qualche regalo, orsacchiotti di peluche e un cavallo a dondolo. L’influencer e i figli si sono lasciati fotografare sorridenti difronte all’albero di Natale, e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più sul loro primo Natale nel nuovo lussuoso appartamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha mostrato per la prima volta gli arredi della sua nuova abitazione, ma a quanto pare il risultato ottenuto – sui social – non è stato quello sperato: in tantissimi infatti hanno dimostrato di non apprezzare gli arredi del lussuoso appartamento (comprensivo di una sala cinema). L’influencer ha preferito non replicare e in tantissimi, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto. Nel palazzo in cui è stata realizzata la nuova casa è presente anche una piscina, e inoltre i piccoli Leone e Vittoria potranno avere entrambi una propria cameretta.