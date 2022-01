Chiara Ferragni non è più in quarantena: quanto costa la felpa della sua prima uscita

Chiara Ferragni ha conquistato i fan con i look scelto per la sua prima uscita dopo la quarantena.

Terminata la quarantena per il Coronavirus e finalmente guarita, Chiara Ferragni è uscita di casa sfoggiando il suo primo look del 2022.

Chiara Ferragni: il primo look dopo la quarantena

Chiara Ferragni è finalmente guarita dal Coronavirus e ha deciso di uscire di casa con una giacca fur maculata in stile “Crudelia De Mon” (bianca con macchie nere), leggings in vernice effetto specchio e degli anfibi con catene firmati Miu Miu.

Ad attirare l’attenzione dei fan è stata però la felpa sfoggiata dall’influencer durante la sua prima uscita a pranzo con il glam artist Manuel Mameli e realizzata dal brand Rivoluzione Romantica. Il costo del capo d’abbigliamento è di 60 euro e il capo nasconde uno speciale messaggio: sotto allo stemma è infatti scritto “Ama chi ti pare”.

Chiara Ferragni: la felpa Rivoluzione Romantica

Da sempre Chiara Ferragni si muove a favore delle battaglie LGBTQ e nei mesi scorsi l’influencer e suo marito Fedez si sono più volte espressi a sostegno del DDL Zan.

L’influencer in particolare ha anche usato i suoi canali social per sensibilizzare i fan su queste tematiche, spesso attirandosi contro anche qualche critica.

Chiara Ferragni: il Coronavirus

Nelle ultime settimane l’influencer e suo marito Fedez sono rimasti reclusi in casa perché entrambi risultati positivi al Coronavirus. Fortunatamente i due non hanno sviluppato i sintomi della malattia, ma hanno comunque dovuto trascorrere parte delle festività chiusi in casa. I due si sono presi cura dei loro bambini, Leone e Vittoria, che non sono risultati positivi al virus.

Nie giorni scorsi l’influencer ha anche annunciato che presto sarà zia: sua sorella Francesca Ferragni è infatti in attesa di quello che sarà il suo primo figlio, nonché primo cuginetto per i piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni. Lei e il suo compagno per il momento non hanno svelato ulteriori dettagli riguardanti la gravidanza.