Chiara Ferragni di nuovo incinta? No, sta per diventare zia acquisita grazie alla sua migliore amica

Chiara Ferragni mostra le immagini di una ecografia e i fan vanno in visibilio. Di nuovo incinta? No, non è l’annuncio di un nuovo fratellino o di una nuova sorellina per Leone e Vittoria. La lastra è della sua migliore amica che la renderà per la seconda volta zia.

Chiara Ferragni diventerà “zia”. La sua migliore amica è incinta

I followers dell’imprenditrice digitale hanno pensato per un attimo che i Ferragnez aspettassero un terzo pargolo, magari il figlio che avrebbe messo a tacere i rumors sulla presunta crisi di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez. Invece l’esplosione incontenibile di gioia è per la sua migliore amica, Michela Gombacci.

L’influencer ha spiegato che sta per diventare di nuovo zia del bebè che aspetta l’amica Michela. Così, dopo il primo nipotino Edoardo che le ha regalato la sorella Francesca Ferragni, zia Chiara si prepara al nuovo arrivo.

Nozze di legno per i Ferragnez

L’annuncio è arrivato dal lussuoso hotel a Portofino dove Chiara e Fedez stanno coronando l’intesa ritrovata. Lo stesso resort dove la coppia festeggia puntualmente il suo anniversario di matrimonio.

A proposito, quest’anno sono 5 anni (1 settembre 2018), quindi saranno nozze di legno. Per loro saranno comunque d’oro a prescindere, dato che una camera doppia con la colazione inclusa costa 3145 euro a notte. Ma la coppia potrà sicuramente permettersi la suite da 5mila euro a notte.