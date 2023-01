Chiara Ferragni paparazzata mentre si fa un selfie: la reazione

Chiara Ferragni vive con lo smartphone in mano e non è una novità.

Nelle ultime ore, però, una foto divertente sta facendo il giro dei social. L’imprenditrice è stata paparazzata mentre si scatta un selfie in macchina.

Chiara Ferragni paparazzata mentre si fa un selfie

I fan sono abituati a vedere Chiara Ferragni scattarsi selfie in ogni dove. Questa volta, però, hanno avuto modo di vedere l’imprenditrice in versione ‘paparazzata’. Non si tratta di uno scatto rubato da un fotografo, ma di un semplice seguace che l’ha pizzicata in macchina mentre si faceva una foto.

Forse è proprio per questo che l’immagine in questione è diventata virale.

La paparazzata di Chiara è virale

Nella ‘paparazzata’ Chiara è in macchina, seduta sul sedile accanto al guidatore. La Ferragni si sta scattando qualche selfie, con tanto di ammiccamenti. Il fan l’ha pizzicata proprio così, con il volto inclinato, alla ricerca della posa migliore.

La reazione di Chiara Ferragni alla paparazzata

La ‘paparazzata’ di Chiara è diventata virale in un lampo, tanto che è arrivata anche alla sua attenzione.

Piuttosto che ignorarla, la Ferragni l’ha condivisa sul suo profilo Instagram. A didascalia, ha esclamato divertita: