Chiara Ferragni passa l'aspirapolvere: è bufera sui social

Chiara Ferragni è stata travolta dalle polemiche sui social per via di un video in cui la si vede passare l'aspirapolvere.

Chiara Ferragni si è mostrata via social mentre passava l’aspirapolvere in un lussuoso appartamento affittato insieme ai suoi amici per festeggiare San Silvestro e sui social si è scatenata una bufera.

Chiara Ferragni e il video sull’aspirapolvere

Chiara Ferragni è finita nel mirino degli haters sui social per via di un video in cui la si vede passare l’aspirapolvere. “Propositi per il buono anno”, ha scritto ironica l’influencer nella didascalia al video e in tanti, tra i fan sui social, l’hanno accusata come in altre occasioni di fare sfoggio della sua agiatezza e della sua vita extralusso (senza pensare a chi è meno fortunato).

L’influencer non ha replicato alle polemiche a lei rivolte ma di recente, via social, aveva affermato che anche lei come molte altre mamme dedica del tempo alle faccende domestiche:

“Sì, faccio questo e fa molto altro, perché ogni mamma anche quelle che non hanno un lavoro d’ufficio lavorano tutto il giorno per i propri figli quindi, shut up”, aveva tuonato via social dopo che in molti l’avevano criticata per via della vicenda.

Chiara Ferragni si è più volte difesa anche dalle numerose critiche che l’hanno travolta per via dei suoi scatti osé e in biancheria intima sui social. L’influencer riuscirà a placare le bufere social nei suoi confronti? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e lei ha preferito non commentare l’ultima polemica che l’ha vista protagonista.