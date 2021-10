Chiara Ferragni, paura per la figlia: “Vittoria aveva la febbre alta, siamo stati in ospedale”

"Siamo stati in pronto soccorso. Ora, dopo dieci ore e tutti gli esami, siamo a casa": il racconto di Chiara Ferragni dopo aver trascorso la giornata in ospedale con la figlia.

Il peggio sembra passato per la piccola Vittoria. La figlia di Chiara Ferragni è tornata a casa dopo una giornata passata in ospedale a causa della febbre alta e della disidratazione.

Chiara Ferragni, la figlia in ospedale

Una brutta giornata in casa Ferragnez, per via della piccola Vittoria che non si è sentita bene.

Sui suoi social ha mostrato video e foto che immortalano la bambina in ospedale, con la flebo ancora nel braccio. Fortunatamente, dopo tante ore in ospedale la situazione è migliorata e ora la piccola da casa Lucia sta meglio. La piccola è stata visitata e ora è sotto osservazione.

Tantissimi i commenti di fan, amici, parenti e personaggi dello spettacolo che si sono subito premurati per la piccola Vittoria, mandandole un augurio di pronta guarigione.

La bambina, bellissima e sempre sorridente, è già amatissima dai numerosi follower della Ferragni.

Chiara Ferragni, la figlia in ospedale: il post della fashion blogger

“Questa mattina Vitto era peggiorata, aveva la febbre alta, difficoltà a respirare ed era un po’ disidratata. Siamo andati in pronto soccorso, dopo dieci ore e dopo aver fatto tutti gli esami siamo a casa, lei si sente meglio”, ha scritto la madre su Instagram.