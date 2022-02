Chiara Ferragni: “Perché devo essere giudicata una madre negligente?”

Chiara Ferragni ha risposto agli haters che l'hanno accusata di essere una madre negligente.

Chiara Ferragni si è recata a New York per partecipare alla Fashion Week e come al solito sui social si è scatenata una valanga di critiche nei suoi confronti. La stessa influencer ha deciso di replicare via social.

Chiara Ferragni: le critiche

Dopo essersi recata nella Grande Mela per assistere alla New York Fashion Week, Chiara Ferragni è stata travolta da una valanga di critiche perché non sarebbe stata insieme ai suoi figli (rimasti a casa con il padre, Fedez). Attraverso i social l’influencer ha replicato con un duro sfogo in cui ha affermato:

“Una mamma che non dimentica di essere anche donna, moglie, lavoratrice, figlia, amica”. L’influencer ha anche aggiunto che le donne, rispetto agli uomini, debbano “fare il doppio per essere apprezzate la metà!”, e ancora: “Non rinunciamo a lottare e a pretendere di essere considerate al pari degli uomini”.

Chiara Ferragni: i figli

Più volte l’influencer è stata accusata di essere una madre negligente dai fan dei social perché, anche pochi mesi dopo il parto, è tornata a lavorare. Lei e Fedez hanno sempre sostenuto di voler crescere da soli i propri figli ma hanno anche avuto l’aiuto di una tata e dei loro genitori, che sono sempre stati al loro fianco. Presto i due diventeranno zii di un bambino, primo figlio della sorella di Chiara Ferragni, Francesca.

Il piccolo dovrebbe nascere durante i primi mesi dell’estate 2022 e i due sono impazienti di poter finalmente conoscere quello che sarà il loro primo nipotino (cugino di Leone e Vittoria Lucia Ferragni).