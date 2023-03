Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni si è presa un po’ di tempo per se stessa. Nelle ultime ore, è tornata a confidarsi con i fan e ha svelato loro il motivo per cui spesso parla in terza persona.

Chiara Ferragni: perché parla di sé in terza persona?

Il Festival di Sanremo 2023 è stato per Chiara Ferragni molto impegnativo. Certo, ha ottenuto un grande successo, ma sul piano fisico ed emotivo non è stato per niente semplice. Dopo la kermesse si è presa un po’ di tempo per se stessa, ma nelle ultime ore è tornata sui social per rispondere alle domande dei fan. Uno dei seguaci le ha chiesto il motivo per cui spesso parla in terza persona e lei ha spiegato il perché.

La rivelazione di Chiara Ferragni

Chiara ha dichiarato:

“Si raga, quando parlo del mio brand è difficile, perché si chiama Chiara Ferragni, e io mi chiamo Chiara Ferragni. Naturalmente prende il nome da me. O dico ‘del mio brand’, o devo dire ‘di Chiara Ferragni’. Forse dovrei dire ‘del mio brand’ perché suona meno strano“.

La Ferragni, quindi, parla in terza persona solo quando si riferisce al suo brand. I fan hanno fatto confusione? Probabilmente sì, oppure non la ascoltano con attenzione.

L’avventura a Sanremo 2023

Chiara ha risposto anche ad una domanda su Sanremo 2023. Ha ammesso: