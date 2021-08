Chiara Ferragni: “Perché vado dallo psicologo una volta a settimana”

Chiara Ferragni ha confessato i motivi che l'avrebbero spinta a rivolgersi ad uno psicologo.

Chiara Ferragni ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato per la prima volta perché una volta alla settimana andrebbe da uno psicologo.

Chiara Ferragni: lo psicologo

Anche Chiara Ferragni ha deciso di concedersi del tempo per sé per andare da uno psicologo.

L’influencer ha confessato la questione serenamente mentre rispondeva ad alcune domande dei fan, e ha dichiarato: “Ci parlo una volta la settimana da circa un anno e mezzo ed è una cosa bellissima un lusso che mi concedo per ragionare meglio, per stare meglio, per pensare a quello che mi è successo durante la settimana”. L’influencer ha anche dichiarato che in passato avrebbe sofferto di attacchi d’ansia e che andare da uno psicologo l’avrebbe aiutata a superarli.

Chiara Ferragni ha svelato che ne avrebbe sofferto in particolar modo nel 2015 durante il suo trasferimento a Los Angeles, che la portò a stare per diversi mesi lontana dalle persone a lei più care.

Chiara Ferragni: la vita privata

Oggi l’influencer ha trovato la felicità: oltre ad essere diventata senza dubbio una delle imprenditrici più famose d’Italia ha realizzato il suo sogno d’amore accanto a Fedez, con cui quest’anno – dopo il piccolo Leone – ha avuto la sua seconda bambina, Vittoria.

La coppia sembra essere più felice ed unita che mai e molto presto i due si trasferiranno in un nuovo appartamento che gli consentirà di avere più spazio.

Chiara Ferragni: il nuovo appartamento

Chiara Ferragni ha svelato ai fan sui social che lei e Fedez hanno acquistato un nuovo lussuoso appartamento nel quartiere di CityLife che dovrebbe essere pronto nel 2022. Lì la coppia avrà sicuramente più spazio per sistemare le camerette dei loro due bambini e sui social Chiara Ferragni ha dichiarato di essere emozionata per l’acquisto della sua prima casa insieme al marito: “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme.

Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato lanostra casa dei sogni”, aveva dichiarato via social, e ancora: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”. In tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di vedere la nuova casa della famiglia Ferragnez.