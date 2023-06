Ancora critiche a Chiara Ferragni da parte degli hater. Questa volta, l’imprenditrice è finita nel mirino degli odiatori seriali a causa della presentazione dei nuovi bikini del suo brand.

Chiara Ferragni presenta i nuovi bikini: gli hater la insultano

Tramite il suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha presentato ai fan i nuovi bikini della collezione mare del suo brand. I costumi da bagno sono molto colorati e anche i modelli sono alla moda. Per cui, le critiche degli hater non sono arrivate per lo stile. Gli odiatori si sono concentrati sul corpo dell’imprenditrice e hanno dato libero sfogo ai loro pensieri.

Le critiche degli hater a Chiara Ferragni

Secondo gli hater Chiara Ferragni non avrebbe dovuto fare da modella per i suoi nuovi bikini perché “è piatta come una tavola“. Da quando i costumi da bagno possono essere indossati soltanto dalle maggiorate? Il cervello degli odiatori seriali, a quanto pare, non è molto sviluppato. Non solo, qualcuno l’ha criticata anche perché “ultimamente è sempre nuda“. “Alcune donne hanno cambiato il mondo senza mostrare un centimetro di pelle, dico solo questo…“, ha scritto un altro hater.

Chiara Ferragni ignora le critiche

Chiara, che ha sempre sottolineato che ognuno è libero di vestirsi come preferisce, ha ignorato gli attacchi degli hater. Da tempo, ormai, la Ferragni ha deciso di non rispondere più alle critiche degli odiatori seriali.