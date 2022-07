Chiara Ferragni provoca i fan: i finti pantaloni mettono in risalto il lato B

Chiara Ferragni ha provocato i fan dei social con un paio di pantaloni semitrasparenti.

Chiara Ferragni è tornata a stupire i fan dei social durante la settimana dell’Alta moda di Parigi, dove ha sfoggiato un completo firmato Mugler.

Chiara Ferragni: i pantaloni e il lato B

Chiara Ferragni è tornata a stupire i suoi fan con un look firmato Mugler.

Nelle immagini si vede l’influencer con un completo semitrasparente e con il lato B in bella mostra (coperto solo da due tasche sui glutei). Le sue foto hanno fatto il pieno di like tra i fan, che hanno definito come “iconico” il suo look.

Chiara Ferragni non ha mancato di stupire i suoi fan neanche quando nei giorni scorsi ha partecipato alle sfilate con un reggiseno composto solo da alcuni cristalli (e che ovviamente lasciava intravedere i suoi capezzoli). Come sempre non sono mancate critiche all’indirizzo dell’influencer, che però ha preferito non replicare alla questione.

La sorella Valentina

Insieme a Chiara Ferragni a Parigi vi è anche sua sorella Valentina, che per partecipare a una delle sfilate dell’Alta moda di Parigi ha scelto di sfoggiare un completo della maison Schiaparelli e, per l’occasione, anche lei ha deciso di non sfoggiare il reggiseno.

Le sue foto hanno fatto il giro dei social e hanno conquistato i suoi fan.