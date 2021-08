Chiara Ferragni, quanto costa l’affitto della villa a Porto Cervo dove trascorre le vacanze?

Chiara Ferragni a Porto Cervo: ecco quanto costa la lussuosissima villa affittata dai Ferragnez per le vacanze di agosto.

Chiara Ferragni a Porto Cervo con la famiglia al completo: ecco quanto costa l’affitto sbalorditivo della villa dotata di teatro, campo da basket e piscina privati. Non mancano le indignazioni dei fan.

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Porto Cervo

I Ferragnez al completo (la famiglia composta dal rapper Fedez, Chiara Ferragni, Leone e la piccola Vittoria, di soli quattro mesi), arrivati in Sardegna con il loro jet privato, sono sbarcati in Costa Smeralda, più precisamente a Porto Cervo, per le loro consuete vacanze di agosto.

Come lo scorso anno, l’influencer e il rapper hanno affittato una villa a dir poco da sogno, questa volta però a Porto Cervo, mentre la scorsa estate a Santa Teresa di Gallura.

Chiara Ferragni e Fedez a Porto Cervo: l’affitto da capogiro della villa

A descrivere la residenza principesca è stato il sito d’informazione locale Gallura Oggi: “La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000.

Ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket” (grande passione di Fedez).

L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti)”. Secondo il sito, l’affitto della lussuosissima villa partirebbe da 3.500 euro a notte.

Chiara Ferragni a Porto Cervo: non mancano le polemiche dei fan

Il prezzo da capogiro della villa ha suscitato polemiche in più di un fan: “È immorale”. Non solo: dopo i primi giorni trascorsi nella piscina della villa di lusso presa in affitto, l’imprenditrice digitale ha documentato una giornata al mare con una tenera gallery su Instagram. Nelle foto, il piccolo Leone e baby Vittoria posano sul bagnasciuga, insieme alla mamma.

Le dolci foto hanno subito fatto il giro del web, suscitando immediatamente i tanti commenti entusiasti dei fan: “Siete bellissime, Vitto è super tenera”. Non sono mancate, però, le critiche di alcuni utenti: “La foto non rende giustizia al mare della Sardegna… Non è limpido”. E ancora: “Ma in che spiaggia siete?”. C’è anche chi ci scherza su: “Sembra il Gange“. Ai fan non sfugge proprio niente.

Nonostante le critiche e le polemiche suscitate sul web, la vacanza da sogno dei Ferragnez continua nel meraviglioso paradiso smeraldino.